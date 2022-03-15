Про це повідомляє AP.
З цих 3 мільйонів приблизно 1,4 мільйона осіб — діти та близько 157 тисяч осіб — громадяни інших країн, які проживали в Україні.
Серез сусідніх країн основним напрямком виїзду залишається Польща. Відомо, що з 24 лютого кордон з Польщею перетнуло майже 1,8 мільйона осіб. Також ймовірно, що серед зазначених мігрантів є ті, хто рушив далі у Європу.
Ще 11 березня кількість українців-біженців досягала 2,5 мільйона.
- Нагадаємо, через великі затори на основних магістралях України, Міністерство інфраструктури опублікувало альтернативні маршрути для громадян, які прямують зі сходу на захід країни.