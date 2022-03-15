Кількість українців, які були вимушені стати біженцями через вторгнення РФ в Україну, зросла. Наразі це 3 мільйона осіб.

Про це повідомляє AP.

З цих 3 мільйонів приблизно 1,4 мільйона осіб — діти та близько 157 тисяч осіб — громадяни інших країн, які проживали в Україні.

Серез сусідніх країн основним напрямком виїзду залишається Польща. Відомо, що з 24 лютого кордон з Польщею перетнуло майже 1,8 мільйона осіб. Також ймовірно, що серед зазначених мігрантів є ті, хто рушив далі у Європу.

Ще 11 березня кількість українців-біженців досягала 2,5 мільйона.