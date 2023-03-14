95-ту церемонію вручення премії "Оскар" дивилися в середньому 18,7 мільйона глядачів, що на 12% більше, ніж у 2022 році.

Про це інформує BBC.

Як зазначається, компанія Nielsen, що слідкує за статистикою, заявила, що рейтинги цьогорічної церемонії були найвищими для будь-якого шоу, починаючи з 2020 року. Зокрема, у 2021 році “Оскар” подивилися 10,4 млн людей, а у 2022 році — 16,6 млн.

Також додається, що найбільш популярною вважається церемонія 1998 року, коли кінострічка “Титанік” стала лауреатом премії в категорії “Найкращий фільм”. Тоді її подивилися понад 55 млн глядачів. Востаннє шоу зібрало понад 30 млн глядачів у 2017 році, коли найкращим фільмом стала робота “Місячне сяйво”.

Як повідомляли #Букви, цього року тріумфатором стала кінострічка режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта “Все завжди і водночас”, яка була номінована 11 разів і здобула 7 нагород. На другому місці розташувався фільм “На західному фронті без змін”, на третьому – “Банші Інішеріна” з 9-ма номінаціями.