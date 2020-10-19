У всьому світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 перевищила 40 мільйонів осіб.

Про це свідчать дані Університету Хопкінса і довідкового вебсайту Worldometer.

За статистикою Університету Хопкінса, станом на вечір 19 жовтня кількість випадків захворювання COVID-19 у світі — 40 155 883, ресурс Worldometer інформує про кількість на 280 тисяч більшу.

Дані обох ресурсів свідчать про те, що понад 1 млн осіб, в яких був позитивний тест на коронавірус, загинули (1 115 079 та 1 120 216 смертельних випадків відповідно).

Найбільша кількість тих, хто заразився коронавірусом, у США: там зареєстровано понад 8 млн випадків зараження. Далі йдуть Індія (7,5 млн), Бразилія (5,2 млн), Росія (1,4 млн) та Аргентина.

Україна за кількістю захворілих обіймає 25 місце (понад 303 тисячі).

Про найменшу кількість підтверджених випадків зараження звітує влада Соломонових островів, Ангільї, Західної Сахари, Фолклендських островів та Монтсеррату. Там підтверджено до 13 випадків.