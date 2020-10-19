Про це свідчать дані Університету Хопкінса і довідкового вебсайту Worldometer.
За статистикою Університету Хопкінса, станом на вечір 19 жовтня кількість випадків захворювання COVID-19 у світі — 40 155 883, ресурс Worldometer інформує про кількість на 280 тисяч більшу.
Дані обох ресурсів свідчать про те, що понад 1 млн осіб, в яких був позитивний тест на коронавірус, загинули (1 115 079 та 1 120 216 смертельних випадків відповідно).
Найбільша кількість тих, хто заразився коронавірусом, у США: там зареєстровано понад 8 млн випадків зараження. Далі йдуть Індія (7,5 млн), Бразилія (5,2 млн), Росія (1,4 млн) та Аргентина.
Україна за кількістю захворілих обіймає 25 місце (понад 303 тисячі).
Про найменшу кількість підтверджених випадків зараження звітує влада Соломонових островів, Ангільї, Західної Сахари, Фолклендських островів та Монтсеррату. Там підтверджено до 13 випадків.
- Станом на 16 жовтня науково доведена ефективність лише одного препарату проти коронавірусу COVID-19 для пацієнтів з важкою формою хвороби. На цей час це Дексаметазон.
- Днями американська компанія Pfizer, що займається розробкою вакцини від коронавірусу, завершила тестування.
- В Україні за 18 жовтня зафіксовано 4766 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загальна кількість випадків — понад 303 тисячі. Лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом COVID-19 заповнені на 62,3%.