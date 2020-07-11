Про це повідомляють #Букви.
Кількість пацієнтів, які з початку епідемії COVID-19 в Україні вже одужали від цієї недуги, станом на суботу, 11 липня, сягнула 25 661.
Лише за останню добу одужала 861 особа. Ця цифра вкотре перевищила добову кількість підтверджених нових випадків коронавірусу – хворобу протягом минулої доби виявили у 800 людей.
Від початку епідемії в Україні найбільше людей одужало у Чернівецькій, Рівненській областях та у Києві.
- В Україні станом на 11 липня підтверджено 52 843 випадки COVID-19, за добу виявили 800 нових випадків.
- 10 липня в Україні за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 одужала рекордна кількість людей – 1016.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.