Від початку епідемії в Україні від COVID-19 одужали вже понад 25 тисяч 600 осіб. Лише за останню добу вилікувалося більше ніж 860 людей, що вкотре перевищує показник нових хворих.

Про це повідомляють #Букви.

Кількість пацієнтів, які з початку епідемії COVID-19 в Україні вже одужали від цієї недуги, станом на суботу, 11 липня, сягнула 25 661.

Лише за останню добу одужала 861 особа. Ця цифра вкотре перевищила добову кількість підтверджених нових випадків коронавірусу – хворобу протягом минулої доби виявили у 800 людей.

Від початку епідемії в Україні найбільше людей одужало у Чернівецькій, Рівненській областях та у Києві.