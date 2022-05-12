Про це йдеться у розслідуванні журналістів “Схем“.

Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим на північний захід від Маріуполя. На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшились з 200 метрів до понад 340 метрів у довжину. Також збільшилась кількість траншей.

Окрім цього, збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя.

6 травня супутник Planet Labs зафіксував там появу нових траншей – у порівнянні з супутниковими знімками цієї території, опублікованими 21 квітня.