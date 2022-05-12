Про це йдеться у розслідуванні журналістів “Схем“.
Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим на північний захід від Маріуполя. На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшились з 200 метрів до понад 340 метрів у довжину. Також збільшилась кількість траншей.
Окрім цього, збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя.
6 травня супутник Planet Labs зафіксував там появу нових траншей – у порівнянні з супутниковими знімками цієї території, опублікованими 21 квітня.
- Нагадаємо, за всіма ознаками, росіяни мають намір здійснити пряму інтеграцію Маріуполя в РФ. Йдеться про проведення у місті псевдореферендуму.
- За дорученням президента українська сторона проводить дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з “Азовсталі” в обмін на полонених росіян.
- 12 травня відбувся брифінг родичів військовослужбовців батальйону “Азов”. Родини бійців, а також лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв закликали світ зупинити президента РФ Володимира Путіна та врятувати людей, які боронять Маріуполь. Насамперед вони звернулися до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
- Сергій Волина звернувся до української влади із закликом терміново деблокувати Маріуполь, адже ситуація у місті – критична.
- Боєць 2-го батальйону полку “Азов” закликав міжнародну спільноту допомогти пораненим військовослужбовцям, котрі перебувають на заводі «Азовсталь» у заблокованому місті Маріуполь.