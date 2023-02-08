Згідно з дослідженням, кількість нападів м’ясоїдних тварин на людей неухильно зростає з 1950 року.

Про це сповіщає NBC news.

На думку деяких дослідників, зростання популяції людей у нових районах робить такі інциденти більш поширеними. Інші експерти вважають, що зміна клімату також може сприяти загостренню конфлікту між людиною та дикою природою.

Статистика атак протягом 70 років базується на персональних даних, опублікованій літературі та новинах. Учасник звіту Вінченцо Пентеріані, еколог з Іспанської національної дослідницької ради, сказав, що зростання популяції призвело до посилення втручання людей у природні середовища існування тварин.

Пентеріані сказав, що хоча загальна кількість нападів м’ясоїдних зросла, такі випадки все ще відносно рідкісні. У звіті встановлено, що в Азії та Африці спостерігалося найбільше зростання.

“Зміна клімату, яка наближає дику природу до людини, може бути ще одним обтяжливим фактором у конфліктах між людиною та дикою природою”, – сказала екологиня Бріана Абрамс.

Зазначено, що більшість нападів м’ясоїдних тварин у країнах з високим рівнем доходу відбуваються під час розважальних заходів, таких як походи чи кемпінг. У країнах з низьким рівнем доходу напади м’ясоїдних тварин частіше траплялися серед людей, які займалися такими видами діяльності, як полювання або землеробство.

За даними дослідження, у всьому світі 32% атак були смертельними.