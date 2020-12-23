З вересня кількість українців, незадоволених діяльністю президента Володимира Зеленського, зросла з 57% до 65%.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг” проведеного 16-20 грудня 2020 року.

Так, діяльністю президента Зеленського зараз задоволені 32% опитаних, а незадоволені – 65%.

З вересня кількість задоволених роботою глави держави українців знизилася з 35% до 32% (на 3%). Кількість незадоволених, навпаки, зросла з 57% до 65% (тобто на 8%).

Роботою спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 30% респондентів, незадоволені – 51%, не змогли оцінити – 19%.

Діяльністю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 16% опитаних, незадоволені – 65%, не змогли оцінити – 18%.

Роботою Уряду і Парламенту громадяни задоволені менше: майже 80% дали негативні оцінки, і тільки близько 12% – позитивні.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.