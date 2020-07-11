Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Зокрема, до послаблення карантину не готові:
- Волинська,
- Донецька,
- Закарпатська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Чернігівська області.
Зазначається, що в Донецькій та Чернігівській областях проводиться недостатня кількість тестувань на коронавірус. У Тернопільській області перевищено показник динаміки. А Волинська, Закарпатська та Рівненська області не відповідають відсотку виявлення захворювання.
Крім того, у Закарпатській області також заповнені більше 50 % ліжок у лікарнях.
Нагадаємо, станом на 10 липня сім регіонів України не відповідали необхідним критеріям для послаблення карантинних заходів.
- В Україні станом на 11 липня підтверджено 52 843 випадки COVID-19, за добу виявили 800 нових випадків.