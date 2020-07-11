Станом на 11 липня шість областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, до послаблення карантину не готові:

Волинська,

Донецька,

Закарпатська,

Рівненська,

Тернопільська,

Чернігівська області.

Зазначається, що в Донецькій та Чернігівській областях проводиться недостатня кількість тестувань на коронавірус. У Тернопільській області перевищено показник динаміки. А Волинська, Закарпатська та Рівненська області не відповідають відсотку виявлення захворювання.

Крім того, у Закарпатській області також заповнені більше 50 % ліжок у лікарнях.

Нагадаємо, станом на 10 липня сім регіонів України не відповідали необхідним критеріям для послаблення карантинних заходів.