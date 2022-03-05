Сервіс для вивчення мов Duolingo зафіксував 200% збільшення кількості охочих вивчити українську мову у період з 14 по 21 лютого. Пов'язує команда сервісу це перш за все з російським вторгненням.

Про це повідомляє пресслужба Duolingo.

У своєму блозі команда детально розповідає про українську мову, зокрема про її історичну та національну цінність, відмінність від російської, вимову й лексику, а також про те, яку мову наразі використовують під час російсько-української війни.

“Через відмінності в українській та російській звукових системах в Україні також використовуються шибболети для швидкої ідентифікації російських солдатів (на відстані крику!) за вимовою українських слів, які особливо важко вимовити російськомовним”, – зазначено у блозі.

Так, команда Duolingo згадує слово-пароль “паляниця”, яке в умовах війни стало важливим інструментом ідентифікації “свій-чужий”.

Також у Duolingo підтримали Україну та закликали здобувачів знань долучитися до волонтерських рухів або пожертвувати кошти на гуманітарну допомогу.