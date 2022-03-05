Про це повідомляє пресслужба Duolingo.
У своєму блозі команда детально розповідає про українську мову, зокрема про її історичну та національну цінність, відмінність від російської, вимову й лексику, а також про те, яку мову наразі використовують під час російсько-української війни.
“Через відмінності в українській та російській звукових системах в Україні також використовуються шибболети для швидкої ідентифікації російських солдатів (на відстані крику!) за вимовою українських слів, які особливо важко вимовити російськомовним”, – зазначено у блозі.
Так, команда Duolingo згадує слово-пароль “паляниця”, яке в умовах війни стало важливим інструментом ідентифікації “свій-чужий”.
Також у Duolingo підтримали Україну та закликали здобувачів знань долучитися до волонтерських рухів або пожертвувати кошти на гуманітарну допомогу.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном стосовно посилення обороноспроможності українців проти російських загарбників.
- Американська електронна корпорація IBM повністю припиняє роботу на російському ринку після повномасштабного вторгнення в Україну.
- Американська компанія Adobe ліквідує представництво у рф через російську агресію в Україні, оскільки не хоче, аби продукти та послуги використовувалися для підтримки цієї незаконної війни.