Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що кількість зроблених ПЛР-тестувань та статистика хворих на COVID-19 знизилися, бо в Україні почали застосовувати експрес-тести на антиген.

Про це він повідомив на брифінгу.

Так, за минулий тиждень було виявлено 59 тис. 381 випадок захворювання коронавирусной хворобою, на позаминулому тижні ця кількість була 70 тис. 327. Методом ПЛР було зроблено 203 тис. 954 тестування, за позаминулий тиждень – 250 тис. 417.

“Ми почали застосовувати, зокрема, тести на антиген, експрес-тести. Це тести, які робляться за 15 хв, ми цю статистику даємо щотижнево. Чому щотижнево? Тому що кількість медичних працівників, які роблять ці тести, достатньо велика. Наприклад, ці тести роблять сімейні лікарі. Загальна кількість сімейних лікарів більше 23 тисяч в нашій країні”, – каже Степанов.

Таким чином, за минулий тиждень виявили 59 381 хворих на COVID-19. Позаминулого тижня – 70 327. Методом ПЛР зробили 203 954 тестів. За позаминулий тиждень – 250 417.

Також за минулий тиждень також зробили 58 663 тестів на антиген, а позаминулого тижня – 34 058.

“Вся кількість хворих, яка була виявлена під час тестування експрес-тестами – це більше 14 тисяч людей. Вона вся лягла в нашу статистику захворюваності”, – заявив міністр.

Раніше міністр запевняв, що зменшення кількості нових заражень не пов’язане з показником тестувань, а навпаки: кількість тестувань скоротилася через зменшення захворюваності на COVID-19.

“Вони починають зараз розповідати, що кількість хворих впала, тому що ми нібито стали менше тестувати. Це не так. На сьогодні ми тестуємо методом ПЛР тих людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби або надходять до лікарні з пневмонією. Коли зменшується кількість звернень людей, котрі мають ознаки респіраторного захворювання, коронавірусної хвороби, то зрозуміло, що зменшується і кількість тестувань”, – казав Степанов.