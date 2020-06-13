Показники смертності від коронавірусу COVID-19 в єменському Адені можуть перевищити число загиблих під час громадянської війни.

Про це пише CNN.

Згідно зі звітом Міністерства охорони здоров’я Ємену, в першій половині травня в місті було зареєстровано 950 смертей – майже в чотири рази більше, ніж за весь березень, коли кількість смертельних випадків досягла 251.

Зазначається, що ці 950 смертей за два тижні травня становлять майже половину числа жертв, які місто зазнало за весь 2015 рік, коли в країні йшла громадянська війна. Тоді Аден був спустошений важкими боями, його вулиці були зруйновані ракетами, а будинки – усіяні кулями.

Крім коронавірусу в місті спостерігається спалах вірусу Chikungunya, який передають комарі, і більше 100 000 підтверджених випадків захворювання на холеру по всій країні.

Багато центрів з надання допомоги та лікарні закрилися через брак коштів і побоювань лікарів з приводу їх особистої безпеки.

“Ємен стикався з війнами і не може впоратися з трьома пандеміями, економічним крахом і війною з коронавірусом”, – сказав співробітник охорони здоров’я Ішрак ас-Субей.

Величезний сплеск смертності в Адені розглядають як попередження про те, що буде ще гірше, оскільки сектор охорони здоров’я стає перевантаженим і все більше людей помирає від виліковних хвороб.

Наголошується, що система настільки перевантажена, що навіть якщо у людей є кошти на лікування, лікарні відмовляються їх приймати через те, що вони переповнені. Лікарі та працівники з надання допомоги кажуть, що пацієнти в більшості випадків звертаються за допомогою в лікарню на пізніх стадіях захворювання, коли, ймовірно, вже занадто пізно їх рятувати. І в більшості випадків немає можливості лікувати їх.