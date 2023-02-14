Станом на 14 лютого 2023 року щонайменше 1 384 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

За офіційними даними 461 дитина загинула та 923 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Зазначається, що 3 лютого внаслідок обстрілу ворогом місті Лиман Донецької області поранено 14-річного хлопчика.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 444, Харківській — 272, Київській — 123, Херсонській — 87, Запорізькій — 84, Миколаївській — 83, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 64.

Ці дані не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, додали в ОГПУ.

Водночас через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 338 з них зруйновано повністю.