Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.
За офіційними даними 461 дитина загинула та 923 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Зазначається, що 3 лютого внаслідок обстрілу ворогом місті Лиман Донецької області поранено 14-річного хлопчика.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 444, Харківській — 272, Київській — 123, Херсонській — 87, Запорізькій — 84, Миколаївській — 83, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 64.
Ці дані не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, додали в ОГПУ.
Водночас через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 338 з них зруйновано повністю.
- 8-го березня у будинок, де ховалася від окупантів вся родина Маргарити, прилетіла ворожа авіабомба. Одразу 12 родичів дівчинки загинули. Вижили тільки вона та її мама. За словами психологів, Маргарита має яскраві ознаки обтяженого горювання, вона хоче стати детективом у майбутньому, а її найзаповітнішим бажанням є те, аби тато був знову живий.
- У період війни лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) може встановлювати інвалідність дітям дистанційно.
- Досвід, який сьогодні проживають українці в умовах повномасштабної війни, є унікальним. Він трансформується у шрами, а вони – в історії, які необхідно прожити та зберегти. Сьогодні вкрай важливо переосмислити колективну травму війни, а особливо дитячу. Боротися за українських дітей на психологічному фронті вже зараз – означає подбати про безпечне та здорове середовище в майбутньому.