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Кількість постраждалих унаслідок обстрілу нафтобази на Дніпропетровщині зросла до 11

Сьогодні ввечері, 18 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу постраждало 11 осіб.

Субота, 18 червня 2022, 22:54
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За оновленою інформацією, унаслідок ракетного обстрілу нафтобази у Дніпропетровській області постраждало 11 осіб. Один з постраждалих у важкому стані.

Як наголосив Резніченко, ця оновлена інформація щодо кількості постраждалих не є остаточною.

Він також повідомив, що на даний час рятувальники продовжують гасити пожежу.

Додамо, що російські окупанти завдали ракетного обстрілу по нафтобазі у Дніпропетровській області між 19:00 та 20:00 18 червня.

У нафтобазу влучили три російські ракети, які зруйнували її.

Спершу повідомлялось про трьох постраждалих, які отримали опіки.

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