Кількість постраждалих унаслідок обстрілу нафтобази на Дніпропетровщині зросла до 11

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За оновленою інформацією, унаслідок ракетного обстрілу нафтобази у Дніпропетровській області постраждало 11 осіб. Один з постраждалих у важкому стані.
Як наголосив Резніченко, ця оновлена інформація щодо кількості постраждалих не є остаточною.
Він також повідомив, що на даний час рятувальники продовжують гасити пожежу.
Додамо, що російські окупанти завдали ракетного обстрілу по нафтобазі у Дніпропетровській області між 19:00 та 20:00 18 червня.
У нафтобазу влучили три російські ракети, які зруйнували її.
Спершу повідомлялось про трьох постраждалих, які отримали опіки.
- Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюмському району (Харківська область). Ворожі ракети влучили у газопереробне підприємство.
- Також повідомлялось, що сьогодні, 18 червня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракети влучили по Інгулецькому району міста.
- Також у ніч на 18 червня над Одеською областю було збито дві ракети російських окупантів.
- Окрім цього, 18 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кременчуцькому НПЗ. В об’єкт влучило від 6 до 8 ракет.