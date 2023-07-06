Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару РФ по Львову зросла до 32

Джерело: МВС України
За даними міністерства, кількість постраждалих внаслідок нічного ракетного удару по багатоповерхівці Львова зросла.
Станом на 8:20 є 32 поранених, серед яких дитина.
Кількість загиблих не змінилась і становить 4 особи.
Рятувальна операція триває.
ДОВІДКА: вночі 6 липня під час ракетної атаки росіян декілька ракет вдарили по місту Львів. Зокрема є влучання в одну з багатоповерхівок міста.
За даними Повітряних сил, загалом вночі росіяни атакували Україну 10 ракетами, з яких 7 вдалося збити. Інші поцілили у Львові.
- 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.