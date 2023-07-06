Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару РФ по Львову зросла до 32

За даними МВС, станом на 8:20 кількість постраждалих унаслідок нічного ракетного удару росіян по львівській багатоповерхівці зросла до 32. Серед постраждалих - дитина.

Джерело: МВС України

За даними міністерства, кількість постраждалих внаслідок нічного ракетного удару по багатоповерхівці Львова зросла.

Станом на 8:20 є 32 поранених, серед яких дитина.

Кількість загиблих не змінилась і становить 4 особи.

Рятувальна операція триває.

ДОВІДКА: вночі 6 липня під час ракетної атаки росіян декілька ракет вдарили по місту Львів. Зокрема є влучання в одну з багатоповерхівок міста.

За даними Повітряних сил, загалом вночі росіяни атакували Україну 10 ракетами, з яких 7 вдалося збити. Інші поцілили у Львові.