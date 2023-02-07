У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що кількість постраждалих унаслідок потужного землетрусу у Туреччині та Сирії, який стався 6 лютого, може сягати 23 мільйонів осіб.

Про це повідомляє CNN.

У ВООЗ заявили, що унаслідок вчорашнього землетрусу, який сколихнув південь Туреччини та Сирію, кількість постраждалих може сягати 23 мільйонів осіб.

“Оглядові карти свідчать, що потенційно 23 мільйони осіб зазнають впливу, зокрема 5 мільйонів уразливих груп населення, зокрема понад 350 000 осіб похилого віку та 1,4 мільйона дітей”, – сказав старший спеціаліст ВООЗ з надзвичайних ситуацій Адельхайд Маршанг на засіданні виконавчої ради агентства охорони здоров’я ООН у Женеві.

Глава ВООЗ, своєю чергою, висловив стурбованість ситуацією, назвавши її “перегонами із часом”.

“Ми особливо стурбовані областями, про які ми ще не маємо інформації. Картування пошкоджень – це один із способів зрозуміти, на чому нам потрібно зосередити увагу”, – сказав очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

За останніми даними, кількість жертв потужного землетрусу, який напередодні сколихнув Туреччину та Сирію, зросла до майже 5000 осіб.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.