Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
Спершу повідомлялось, що внаслідок ракетного удару росіян постраждало четверо осіб. Згодом один із потерпілих помер у лікарні.
Однак, за останніми даними, кількість постраждалих вже зросла до семи осіб. Кількість загиблих не змінилась.
Кириленко також повідомив, що окупанти вдарили по центру Краматорська. Як наслідок – пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитячий садок, будівлю “Ощадбанку” та два цивільні автомобілі.
На місці працюють муніципальні служби та поліція.
- Протягом 13 березня російські військові вбили трьох жителів Донецької області. Двоє цивільних загинули у Костянтинівці та один в Авдіївці.