Вранці 14 березня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська. Ворожа ракета поцілила у багатоповерхівку. Як наслідок – одна людина загинула, ще декілька зазнали поранень.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Спершу повідомлялось, що внаслідок ракетного удару росіян постраждало четверо осіб. Згодом один із потерпілих помер у лікарні.

Однак, за останніми даними, кількість постраждалих вже зросла до семи осіб. Кількість загиблих не змінилась.

Кириленко також повідомив, що окупанти вдарили по центру Краматорська. Як наслідок – пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитячий садок, будівлю “Ощадбанку” та два цивільні автомобілі.

На місці працюють муніципальні служби та поліція.