Про це свідчать дані Опендатабот.
Так, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це 13% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок — 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал.
На цю мить в Україні працює 4917 нотаріусів. Для порівняння, до моменту вторгнення РФ в Україну у лютому їх було 6560.
- 22 липня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента для України з “CCC” до “C”, що, фактично, означає переддефолтний стан держави.
- Згідно з оцінками Міжнародного валютного фонду, суттєве зниження темпів зростання економік Китаю та США призводить до уповільнення зростання валового внутрішнього продукту у всьому світі. МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки на поточний рік до 3,2%.
- Водночас Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України на 35% у 2022 році. Водночас інші точні виміри збитків назвати неможливо через надто нестабільну ситуацію.