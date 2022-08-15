У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу на 20 480 об’єктів нерухомості, так кількість угод з купівлі-продажу нерухомості в Україні зменшилась у 8 разів проти аналогічного періоду 2021 року.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Так, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це 13% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок — 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал.

На цю мить в Україні працює 4917 нотаріусів. Для порівняння, до моменту вторгнення РФ в Україну у лютому їх було 6560.