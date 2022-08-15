Про це свідчать дані Опендатабот.

Так, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це 13% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Джерело: Опендатабот

Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок — 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал.

Джерело: Опендатабот

На цю мить в Україні працює 4917 нотаріусів. Для порівняння, до моменту вторгнення РФ в Україну у лютому їх було 6560.