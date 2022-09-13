Про це пише Bloomberg.
Міністерка екологічних питань Іспанії Тереза Рібера заявила, що у 2022 році кількість сонячних панелей зросла в 10 разів, порівняно з 2018 роком країна зафіксувала зростання на 410%.
Сприятливі правила та широкі можливості для розширення прискорили темпи: за даними місцевої промислової групи UNEF, у 2021 році споживання сонячної енергії на приватних територіях зросло на 102%.
Уряд також має намір оцінити пропозиції щодо встановлення сонячних панелей у громадських будівлях, зауважила Рібера.
“Важливо використовувати переваги наших дахів і години перебування на сонці, що може дозволити нам значно скоротити попит на енергосистему”, — наголосила міністерка.
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