Про це пише Bloomberg.

Міністерка екологічних питань Іспанії Тереза ​​Рібера заявила, що у 2022 році кількість сонячних панелей зросла в 10 разів, порівняно з 2018 роком країна зафіксувала зростання на 410%.

Сприятливі правила та широкі можливості для розширення прискорили темпи: за даними місцевої промислової групи UNEF, у 2021 році споживання сонячної енергії на приватних територіях зросло на 102%.

Уряд також має намір оцінити пропозиції щодо встановлення сонячних панелей у громадських будівлях, зауважила Рібера.

“Важливо використовувати переваги наших дахів і години перебування на сонці, що може дозволити нам значно скоротити попит на енергосистему”, — наголосила міністерка.

Читайте також:

Газовий шантаж Путіна: реакції урядів країн Європи

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, вважає, що блок може скоротити споживання газу додатково на 2,5 мільярда кубічних метрів на рік, встановивши додаткові 15 терават-годин сонячних систем на дахах у 2022 році.