Європа бореться з безпрецедентною енергетичною кризою, оскільки обмеження РФ постачання природного газу підштовхує ціни на електроенергію до рекордних рівнів. Це підштовхнуло тенденцію Іспанії до сонячної енергії, що дозволяє споживачам менше покладатися на традиційні форми виробництва електроенергії.

Про це пише Bloomberg.

Міністерка екологічних питань Іспанії Тереза ​​Рібера заявила, що у 2022 році кількість сонячних панелей зросла в 10 разів, порівняно з 2018 роком країна зафіксувала зростання на 410%.

Сприятливі правила та широкі можливості для розширення прискорили темпи: за даними місцевої промислової групи UNEF, у 2021 році споживання сонячної енергії на приватних територіях зросло на 102%.

Уряд також має намір оцінити пропозиції щодо встановлення сонячних панелей у громадських будівлях, зауважила Рібера.

“Важливо використовувати переваги наших дахів і години перебування на сонці, що може дозволити нам значно скоротити попит на енергосистему”, — наголосила міністерка.

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Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, вважає, що блок може скоротити споживання газу додатково на 2,5 мільярда кубічних метрів на рік, встановивши додаткові 15 терават-годин сонячних систем на дахах у 2022 році.