Про це заявив посол Естонії в Україні Каімо Кууск в інтерв’ю Радіо Свобода.
За його словами, обговорення питання щодо додаткової оборонної підтримки для України у Талліні розпочали наприкінці жовтня 2021 року. Підставою для цього стало зростання напруги на україно-російському кордоні.
Каімо Кууск зауважив, що отримання дозволу на передачу зброї від країни-виробника – це нормальна процедура. При цьому, він зазначив, що США відреагували швидко та без бюрократії.
“У нас є ракети Javelin в Естонії, що вже готові до відправки в Україну. І ми говоримо про десятки, десятки, десятки, та ще десятки ракет. Я не хочу називати конкретну кількість, але це по-справжньому вражає”, – наголосив посол Естонії.
Окрім цього, він повідомив, що в Естонії мають намір передати Україні 122-мм гаубиці. Кууск додав, що Україна просила боєприпаси для гаубиць, але в Естонії вирішили запропонувати ще й гаубиці.
Наразі, для передачі озброєння необхідно отримати дозвіл від Німеччини та Фінляндії, як попереднього виробника та власника зброї відповідно. Дипломат наголосив, що країна вже надіслала офіційні листи та запросила дозволи.
Довідка. Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році, успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.
- Нагадаємо, Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні зброю американського виробництва. Країни Балтії відвантажать для ЗСУ протитанкові комплекси Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
- Раніше повідомлялось, що в Естонії заявили, що мають намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно було отримати дозволи від країн-виробників.
- Раніше полковник морської піхоти США у відставці та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан зазначив, що Україні потрібно більше ракет Javelin.
- Своєю чергою, Велика Британія вже розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей.
- Окрім цього, 22 січня до України вже надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- 23 січня в Україну прибув другий літак зі зброєю від США, на борту якого знаходиться понад 80 тонн вантажу.
- Відомо також, що США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.