Естонія скерує протитанкові ракетні комплекси Javelin до України вже найближчими тижнями, одразу після надання дозволу від Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив посол Естонії в Україні Каімо Кууск в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, обговорення питання щодо додаткової оборонної підтримки для України у Талліні розпочали наприкінці жовтня 2021 року. Підставою для цього стало зростання напруги на україно-російському кордоні.

Каімо Кууск зауважив, що отримання дозволу на передачу зброї від країни-виробника – це нормальна процедура. При цьому, він зазначив, що США відреагували швидко та без бюрократії.

“У нас є ракети Javelin в Естонії, що вже готові до відправки в Україну. І ми говоримо про десятки, десятки, десятки, та ще десятки ракет. Я не хочу називати конкретну кількість, але це по-справжньому вражає”, – наголосив посол Естонії.

Окрім цього, він повідомив, що в Естонії мають намір передати Україні 122-мм гаубиці. Кууск додав, що Україна просила боєприпаси для гаубиць, але в Естонії вирішили запропонувати ще й гаубиці.

Наразі, для передачі озброєння необхідно отримати дозвіл від Німеччини та Фінляндії, як попереднього виробника та власника зброї відповідно. Дипломат наголосив, що країна вже надіслала офіційні листи та запросила дозволи.

Довідка. Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році, успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.