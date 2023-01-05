За останніми підрахунками, від початку повномасштабного російського вторгнення до Європи з України вимушено виїхало 14 270 682 українців. Станом на 3 січня 2023 року у європейських країнах залишається 7 915 287 українців.

Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ)

Згідно з даними, від 24 лютого 2022 року до країн Європи були вимушені виїхати понад 14,2 млн українців. З них понад 9,1 млн осіб вже повернулись в Україну.

Таким чином, станом на 3 січня 2023 року у європейських країнах залишається 7 915 287 вимушених переселенців з України. Лише за останній тиждень кількість вимушених переселенців зросла на понад 18 тисяч осіб.

Як зазначили в УВКБ, найбільше вимушених переселенців прийняла Польща – 8 683 718 осіб. З цієї кількості 1 553 707 офіційно зареєструвались у Польщі, а 6 585 535 вже повернулись до України.

Окрім Польщі, від 24 лютого найбільше українців прийняли Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія Болгарія, Франція, Румунія, Словаччина.