Кількість журналістів у світі, які перебувають за ґратами, досягла рекордного рівня у 2021 році: по всьому світу ув'язнено 293 журналісти.

Про це йдеться у звіті Комітету захисту журналістів.

Вперше у переписі КЗЖ фігурують журналісти, які перебувають в ув’язненні в Гонконгу, такі як засновник Apple News Джиммі Лай.

Щонайменше 17 ув’язнених журналістів були звинувачені у кіберзлочинах.

Китай, як і раніше, є найбільшим “тюремником” у світі: згідно з переписом КЗЖ за 2021 рік, 50 журналістів перебувають за ґратами в той час, як країна готується до проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні у лютому 2022 року.

За Китаєм у рейтингу М’янма (26), де десятки журналістів були заарештовані після воєнного перевороту 1 лютого, потім Єгипет (25), В’єтнам (23) та Білорусь (19).

“Ця цифра зображає дві нерозривно пов’язані між собою проблеми: уряди сповнені рішучості контролювати інформацію та керувати нею, і вони стають все нахабнішими у своїх зусиллях”, – сказав Виконавчий директор Комітету захисту журналістів Джоел Саймон.

Замикають першу десятку Туреччина, Еритрея, Саудівська Аравія, Росія та Іран, лідери яких регулярно використовують закони про технології та безпеку, щоб придушити інакодумство, і продовжують нехтувати міжнародними нормами без жодних наслідків.

У всьому світі антидержавні звинувачення залишаються найпоширенішими.