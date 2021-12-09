Про це йдеться у звіті Комітету захисту журналістів.
Вперше у переписі КЗЖ фігурують журналісти, які перебувають в ув’язненні в Гонконгу, такі як засновник Apple News Джиммі Лай.
Китай, як і раніше, є найбільшим “тюремником” у світі: згідно з переписом КЗЖ за 2021 рік, 50 журналістів перебувають за ґратами в той час, як країна готується до проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні у лютому 2022 року.
За Китаєм у рейтингу М’янма (26), де десятки журналістів були заарештовані після воєнного перевороту 1 лютого, потім Єгипет (25), В’єтнам (23) та Білорусь (19).
“Ця цифра зображає дві нерозривно пов’язані між собою проблеми: уряди сповнені рішучості контролювати інформацію та керувати нею, і вони стають все нахабнішими у своїх зусиллях”, – сказав Виконавчий директор Комітету захисту журналістів Джоел Саймон.
Замикають першу десятку Туреччина, Еритрея, Саудівська Аравія, Росія та Іран, лідери яких регулярно використовують закони про технології та безпеку, щоб придушити інакодумство, і продовжують нехтувати міжнародними нормами без жодних наслідків.
У всьому світі антидержавні звинувачення залишаються найпоширенішими.
- Нагадаємо, у Франції затримали чоловіка з Саудівської Аравії, якого звинувачують у причетності до вбивства Джамаля Хашоґджі, саудівського журналіста, який був розчленований і вбитий у Стамбулі три роки тому, повідомило джерело у французькій поліції.
- Також відомо, що четверо громадян Саудівської Аравії, які можуть бути причетними до безпосереднього вбивства журналіста американського видання Washington Post Джамаля Хашоггі, проходили спеціальну підготовку в США.
- Журналіст і головний редактор видання Цензор.Нет Юрій Бутусов заявив, що його життю загрожує небезпека – Офіс президента Зеленського висловлює погрози щодо вбивства його “як Гонгадзе” протягом тижня.