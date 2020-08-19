Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Кількість хворих на коронавірус у Києві знову різко збільшилась. За минулу добу вірус виявили в 215 людей. 13 з них – діти. На сьогодні в столиці вже 10 945 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – зазначив Кличко.
Серед захворілих за минулу добу:
• 110 жінок у віці від 18 до 90 років;
• 92 чоловіки у віці від 18 до 83 років;
• п’ять дівчаток від 3 до 17 років і вісім хлопчиків від 1 року до 17.
Захворіли, зокрема, шестеро медиків.
“Збільшилась і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів”, – написав Кличко.
Одужали за минулу добу 26 осіб. Всього коронавірус подолали 3484 жителя столиці.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 35, в Подільському – 26, в Деснянському районі – 22 випадки.
“Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правилами безпеки! Тільки так ми зможемо упередити стрімке розповсюдження вірусу і уникнути повернення до суворих обмежень”, – наголосив Кличко.
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