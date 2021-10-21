Понад 150 осіб загинули внаслідок сильних дощів, що викликали раптові повені у двох штатах Індії - Уттаракаханд і Керала, а також в деяких частинах Непалу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Щонайменше 50 людей, в тому числі п’ятеро з однієї сім’ї, загинули в Уттаракханді, близько 77 людей загинули в Непалі, ще десятки пропали безвісти в обох країнах.

Дощі в індійському штаті Керала також викликали смертельні повені, внаслідок яких загинули ще 39 осіб.

Крім того, це шість тіл були виявлені в Уттаракханді, таким чином число загиблих в Гімалайському штаті, популярному серед туристів місці, досягло 52 осіб.

У зв’язку з цим, в штаті закрили школи та призупинили релігійну та туристичну діяльність.

Індійський метеорологічний департамент заявив, що опади зараз зменшуються. Однак опади у Непалі тривають. Там найбільше постраждали райони Панчтар на сході країни та Ілам й Доті на заході Непалу.