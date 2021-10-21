Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Щонайменше 50 людей, в тому числі п’ятеро з однієї сім’ї, загинули в Уттаракханді, близько 77 людей загинули в Непалі, ще десятки пропали безвісти в обох країнах.
Дощі в індійському штаті Керала також викликали смертельні повені, внаслідок яких загинули ще 39 осіб.
Крім того, це шість тіл були виявлені в Уттаракханді, таким чином число загиблих в Гімалайському штаті, популярному серед туристів місці, досягло 52 осіб.
У зв’язку з цим, в штаті закрили школи та призупинили релігійну та туристичну діяльність.
Індійський метеорологічний департамент заявив, що опади зараз зменшуються. Однак опади у Непалі тривають. Там найбільше постраждали райони Панчтар на сході країни та Ілам й Доті на заході Непалу.
- В індійському штаті Керала пара з міста Аллеппі вирішила не скасовувати весілля через негоду, і припливла на свято у величезній каструлі.