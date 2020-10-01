Кількість загиблих унаслідок пожеж на території Луганської області зросла з 5 до 9 осіб.

Про це поінформували в пресцентрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

“В результаті пожеж загинуло 9 осіб та госпіталізовано 14 осіб”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що протягом доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64). Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію.

Найбільш складна обстановка спостерігається уздовж лінії розмежування від Станиці-Лугансьої до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине).

Основні осередки лісових пожеж:

• Осередок № 1 між селами Піщане, Нижньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету і сухої рослинності на площі понад 20 га. У селі Артема вогнем пошкоджено 3 нежилі будинки і 3 господарські будівлі. Евакуація не проводилася.

• Осередок № 2, який виник поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район). Унаслідок сильного вітру (20 м/с) вогонь по лісових масивах наблизився до Сєверодонецька (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 8,8 тис. га). За оперативними даними вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будинків у різних населених пунктах. Евакуйовано 120 людей.

Силами ДСНС на околиці Сєвєродонецька здійснюється гасіння пожежі на складі побутової хімії і лакофарбових виробів. Пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тонн спирту) і на хлораторній насосній станції (зберігається 280 кг хлору) ліквідовані.

Наразі поширення вогню в бік Сєвєродонецька немає.

• Осередок № 3 поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район). Вогнем пройдено 200 га лісу.

• Осередок № 4 біля с. Болотене (Станично-Луганський район): загоряння понад 6 га очерету і сухої рослинності, вогнем пошкоджено 4 будівлі.

• Осередок № 5 поблизу сіл Лобочеве, Геєвка (Станично-Луганський район): сталася лісова пожежа на площі 300 га.

Пожежу в ще одному осередку – між населеними пунктами Байдівка та Половинкине (Старобільський район) – вдалося ліквідувати.

За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем у всіх шести осередках, становить близько 9,3 тис. гектарів.

Всього до гасіння залучено 1 тис. 247 осіб та 209 одиниць техніки (з ДСНС, Збройних сил, Держлісагентства, Національної поліції).

Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.