Кількість загиблих внаслідок масштабних лісових пожеж в Алжирі досягла 42 людини, серед яких - 25 солдатів, задіяних для гасіння пожежі.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, посилаючись на інформацію уряду країни.

Десятки окремих пожеж вирували в лісових районах на півночі Алжиру з вечора понеділка, і міністр внутрішніх справ Камель Бельджуд звинуватив в цьому паліїв, не надавши більш докладної інформації.

“Тільки злочинні руки можуть бути причиною одночасного виникнення близько 50 пожеж в кількох населених пунктах”, – сказав він.

Зазначається, що солдати загинули в різних місцях, деякі при спробі загасити полум’я, а інші після того, як були відрізані вогнем, що поширюється. У Міноборони країни заявили, що ще більше солдатів отримали важкі опіки.

Пожежні та армія все ще намагаються локалізувати загоряння, і Бельджуд зазначив, що пріоритетом є запобігання нових жертв. Він також пообіцяв виплатити компенсацію постраждалим.

Минулого тижня спостерігач за атмосферою Європейського союзу повідомив, що Середземне море стало гарячою точкою лісових пожеж, оскільки вони охопили ліси в Туреччині і Греції, чому сприяла хвиля тепла.

Крім того, з вечора понеділка невеликі пожежі спустошили ліси як мінімум в 16 провінціях Північної Африки.