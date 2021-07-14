Кількість загиблих внаслідок часткового обвалення бюджетного готелю в китайському місті Сучжоу збільшилася до 17.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Після 36 годин пошукової роботи рятувальники виявили в завалах 23 особи, шестеро з яких залишилися живі.

Попереднє розслідування показало, що обвалення спричинено тим, що власник змінив структуру будівлі. Кажуть, що останніми роками будівля часто ремонтувалася.

“Раніше в будівлі було лише три поверхи, але з роками було додано додаткові поверхи”, – сказав один з жителів новинному агентству Red Star News.

Уряд провінції Цзянсу заявив, що слідча група вивчає подію, додавши, що “відповідні особи” будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Обвалення готелю Siji Kaiyuan в Сучжоу відбулося в понеділок вдень о 15:33 за місцевим часом (7:33 за Гринвічем). На місце події було споряджено понад 600 рятувальників.

Спершу передбачалося, що на момент обвалення в готелі з 54 номерами було 18 осіб, але пізніше з’ясувалося, що всередині було п’ятеро незареєстрованих гостей.

Стверджується, що з шести знайдених живими п’ятеро поранені, але їх стан стабільний. Одна особа не постраждала.