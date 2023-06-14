Уночі 13 червня російські окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, поціливши у багатоповерхівку та інші цивільні об'єкти. Через добу після удару кількість жертв продовжує зростати.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

За його інформацією, 12-тим загиблим внаслідок ракетного удару росіян по місту став 67-річний чоловік. Він помер цієї ночі від отриманих опіків.

Роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу тривають, постраждалі отримують допомогу, на місці працюють відповідні служби та 40 бригад комунальників.

Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи Кривого Рогу працюють стабільно.

“Водопостачання із Південного водосховища здійснюється виключно на резервах. Тому не забуваємо про необхідність максимальної економії”, – нагадав Вілкул.

Очільник міста також попередив, що сьогодні о 12.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає.

ДОВІДКА: Вночі 13 червня російські окупаційні війська укотре здійснили ракетний обстріл України.

Низка ракет поцілила по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Зокрема окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці та декількох інших об’єктах. 14 червня у місті оголошено Днем жалоби.