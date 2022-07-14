Російська Федерація о 10:50 завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці – відомо про 8 загиблих.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

О 10:50 під час повітряної тривоги сталося влучання російськими ракетами у паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста.

Відомо про 8 загиблих, серед яких мала дитина, а також 25 поранених. На місці прильотів виникла пожежа. Полум’я перекинулося на автомобілі. Уже згоріло 25 авто.

На місці трагедії працюють 90 рятувальників.

За даними Нацполіції, у цьому місці відбулося влучання аж трьох російських ракет.







Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки РФ по Вінниці зростає // 4 фото

На цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Атаку Росією мирних територій він назвав терористичним актом:

“Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?”

Вінничанам: 67-01-20, 103 гаряча лінія для пошуку людей

ОНОВЛЕНО: 12:28 Кількість загиблих зросла до 12.