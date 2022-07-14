Про це інформує пресслужба ДСНС.
О 10:50 під час повітряної тривоги сталося влучання російськими ракетами у паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста.
Відомо про 8 загиблих, серед яких мала дитина, а також 25 поранених. На місці прильотів виникла пожежа. Полум’я перекинулося на автомобілі. Уже згоріло 25 авто.
На місці трагедії працюють 90 рятувальників.
За даними Нацполіції, у цьому місці відбулося влучання аж трьох російських ракет.
Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки РФ по Вінниці зростає // 4 фото
На цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Атаку Росією мирних територій він назвав терористичним актом:
“Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?”
Вінничанам: 67-01-20, 103 гаряча лінія для пошуку людей
ОНОВЛЕНО: 12:28 Кількість загиблих зросла до 12.
- Під ранок 12 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали щонайменше 12 осіб.
- За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знову загострюється. Також росіяни завдали 12 ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах на межі Луганської та Донецької областей.