За останніми підрахунками кількість загиблих осіб унаслідок потужного землетрусу, який сколихнув Туреччину та Сирію 6 лютого, вже перевищила 15 000.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією Турецького агентства з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій, станом на зараз офіційно відомо про 12 391 загиблого у Туреччині.

Зазначається, що за лічені години було виявлено тіла понад 3 000 загиблих.

У Сирії, за останніми даними, загальна кількість жертв землетрусу на цей час становить 2 992 особи. Серед них 1 730 жертв у районах на північному заході, які контролюють повстанці, та 1 262 загиблих у контрольованих сирійською владою районах.

Таким чином загальна кількість жертв на цей момент – 15 383 особи.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.