Кількість загиблих у Туреччині внаслідок землетрусу 6 лютого зросла до близько 3000 осіб, ще щонайменше 1444 особи загинуло у Сирії. Землетрус, який стався напередодні, став найпотужнішим у світі з 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

У Туреччині продовжують роботу рятувальні групи, які звільняють осіб, які опинились під завалами будівель унаслідок землетрусів 6 лютого у південній частині країни. Станом на ранок 7 лютого кількість загиблих становить майже 3000 осіб.

Землетрус магнітудою 7,8 стався в Туреччині та сусідній Сирії стався напередодні вранці, поваливши цілі житлові будинки, зруйнувавши лікарні та залишивши тисячі осіб пораненими або без даху над головою.

Майже 8000 осіб були врятовані з-під 4758 будівель, зруйнованих під час поштовхів, йдеться в останній заяві Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

Очільник AFAD Юнус Сезер заявив, що 2921 особа загинула у Туреччині, оскільки підземні поштовхи продовжували стрясати регіон. Ще один землетрус магнітудою 5,6 стався 7 лютого у центральній частині Туреччини, повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Морозна зимова погода заважала шукати тих, хто вижив. Під купою завалів у південній провінції Хатай було чути жіночий голос, який кликав на допомогу. Поруч бездиханне лежало тіло маленької дитини.

Один із жителів Туреччини, який назвався Денізом, розповів, що ніхто не рятує осіб, котрі опинились під завалами.

“Вони шумлять, але ніхто не йде. Ми спустошені, ми спустошені. Боже мій… Вони волають. Вони кажуть: “Врятуйте нас”, але ми не можемо їх врятувати. Як ми збираємося їх врятувати? Нікого немає від ранку”, – сказав він.

Вночі температура повітря впала майже до нуля градусів, що погіршило умови для осіб, які опинилися під завалами або залишилися без даху над головою.

У Кахраманмараші, на північ від Хатая, цілі сім’ї збиралися біля вогнища й куталися в ковдри, щоб зігрітися.

“Ми ледве вибралися з дому. Наша ситуація – катастрофа. Ми голодні, ми хочемо пити. Це жахливо”, — сказав Несет Гюлер, який стояв біля вогнища зі своїми чотирма дітьми.

Цей землетрус, який супроводжувався серією афтершоків, став найпотужнішим у світі, зафіксованим Геологічною службою США з моменту землетрусу у віддаленій Південній Атлантиці в серпні 2021 року.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб. Повідомляється, що під час вчорашнього землетрусу постраждали майже 16 тисяч осіб.

Проблеми з Інтернетом та пошкоджені дороги між деякими з найбільш постраждалих міст на півдні Туреччини, де проживають мільйони осіб, заважають зусиллям з оцінки та усунення наслідків.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав землетрус історичною катастрофою та сказав, що влада робить усе можливе.

“Кожен вкладає свою душу і серце в зусилля, хоча зимовий сезон, холодна погода і землетрус, що відбувається вночі, ускладнюють ситуацію”, – сказав він.

За його словами, 45 країн запропонували допомогу в пошуково-рятувальних роботах.

Щодо Сирії, то згідно з даними уряду Дамаска та рятувальників у північно-західному регіоні, контрольованому повстанцями загинуло щонайменше 1444 осіб та близько 3500 постраждали.

У Сирії наслідки землетрусу посилилися руйнуваннями громадянської війни, яка тривала понад 11 років.

Високопоставлений гуманітарний представник ООН сказав, що брак палива та сувора зимова погода також створюють перешкоди для реагування.

“Інфраструктура пошкоджена, дороги, які ми раніше використовували для гуманітарної роботи, пошкоджені, ми повинні бути креативними в тому, щоб дістатися до людей… але ми наполегливо працюємо”, — сказав Reuters координатор ООН Ель-Мостафа Бенламліх. в інтерв’ю по відеозв’язку з Дамаска.

У підконтрольному уряду місті Алеппо кадри в Twitter показали, як дві сусідні будівлі руйнуються одна за одною, наповнюючи вулиці пилом.

Двоє жителів міста, яке сильно постраждало під час війни, сказали, що будівлі впали через кілька годин після землетрусу, який відчувався навіть на Кіпрі та в Лівані.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.