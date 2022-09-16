На території Ізюму, що в Харківській області кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram.

У місті в межах операції по розшуку загиблих на чолі з Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олегом Котенком розпочалася ексгумація тіл на локаціях масового поховання.

За словами Котенка, одну з локацій вони знайшли по відео, яке у вільний доступ виклали росіяни. Для безпечної ексгумації територію було зачищено, оскільки зберігалася висока ймовірність мінної небезпеки.

За його словами, наразі йде робота над ексгумацією тіл військовослужбовців: “Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих. На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію”, – сказав посадовець.

Також раніше Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання на сотні осіб. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися, водночас запевнив, що більше перевіреної інформації має бути завтра.

ДОВІДКА. В Ізюмі знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.

Офіцерам поліції також відомо про низку інших місць поховань, оскільки вони почали розслідувати, які злочини були скоєні в тих частинах Харківської області, які кілька місяців перебували під контролем окупаційних російських військ.

Болвінов наголосив, що це злочин проти людяності, так не повинно бути в цивілізованому світі у 2022 році. Він також висловив переконання, що зло обов’язково буде покарано.