У неділю, 12 лютого, майже через тиждень після одного з найсильніших землетрусів у Туреччині та Сирії, рятувальники витягли з-під завалів багато людей, які вижили. Турецька влада намагалася підтримувати порядок у зоні стихійного лиха та розпочала судовий процес через обвалення будівель.

Про це сповіщає Reuters.

У центральному районі одного з найбільш постраждалих міст Антак’я на півдні Туреччини власники підприємств спустошили свої магазини в неділю, щоб запобігти крадіжкам товарів. Мешканці та гуманітарні працівники, які приїхали з інших міст, посилалися на погіршення умов безпеки, з поширеними повідомленнями про пограбування підприємств і зруйнованих будинків.

Зіткнувшись із запитаннями щодо своєї реакції на землетрус під час підготовки до національних виборів, які, як очікується, будуть найважчими за два десятиліття його правління, президент Таїп Ердоган сказав, що уряд рішуче боротиметься з мародерами.

Повідомляється, що у Сирії стихійне лихо найбільше вдарило по контрольованому повстанцями північному заході, залишивши без даху над головою багатьох людей, які вже кілька разів були переміщені через громадянську війну, що триває десятиліття.

“Регіон отримав небагато допомоги порівняно з територіями, які контролюються урядом. “Ми поки що підводили людей на північному заході Сирії”, — написав у Twitter голова ООН Мартін Гріффітс з приводу допомоги на турецько-сирійському кордоні, де для поставок відкритий лише один пункт пропуску. “Вони справедливо почуваються покинутими”, — сказав Гріффітс, додавши, що він зосереджений на тому, щоб швидко вирішити цю проблему”, – пояснюють ЗМІ.

Понад шість днів після першого землетрусу працівники служби надзвичайних ситуацій все ще знаходили кілька людей, які трималися за життя серед уламків будинків.

Представник ООН у Сирії Гейр Педерсен заявив у Дамаску, що Організація об’єднаних націй мобілізує фінансування для підтримки Сирії. “Ми намагаємося сказати всім: відкиньте політику вбік, настав час об’єднатися навколо спільних зусиль, щоб підтримати сирійський народ”, — закликав він.

Також додається, що цей землетрус вважається шостим стихійним лихом у світі за кількістю жертв у цьому столітті. Кількість загиблих у 2003 році в сусідньому Ірані перевищила 31 000 осіб.

У Туреччині загинуло 29 605 людей, а в Сирії, де дані про жертви не оновлювалися вже два дні, – понад 3 500. Туреччина заявила, що близько 80 000 людей перебувають у лікарнях і понад 1 мільйон у тимчасових притулках.