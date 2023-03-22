Про це у коментарі “Українській правді” повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан .
За її даними, під час розбирання завалів гуртожитка, близько 10:00 рятувальники дістали тіло ще одного загиблого. Таким чином, загальна кількість жертв нічної атаки росіян зросла до чотирьох.
“О 9:54 рятувальники підняли тіло чоловіка. Це четвертий загиблий”, – сказала Рубан.
Вона додала, що на місці інциденту тривають пошуково-рятувальні роботи, адже під завалами ще можуть перебувати люди.
Рубан також уточнила, що серед загиблих немає дітей, усі жертви – дорослі.
Додамо, що раніше глава Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок нічного обстрілу міста Ржищів у Київській області рятувальники евакуювали понад 200 осіб. Наразі ще 5 людей розшукують. Їхня доля невідома.
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