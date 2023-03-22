У ніч на 22 березня, під час чергової атаки дронами, окупанти вдарили по містечку Ржищів на Київщині. Ціллю росіян став місцевий гуртожиток. Кількість загиблих внаслідок удару вже зросла до 4-х осіб.

Про це у коментарі “Українській правді” повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан .

За її даними, під час розбирання завалів гуртожитка, близько 10:00 рятувальники дістали тіло ще одного загиблого. Таким чином, загальна кількість жертв нічної атаки росіян зросла до чотирьох.

“О 9:54 рятувальники підняли тіло чоловіка. Це четвертий загиблий”, – сказала Рубан.

Вона додала, що на місці інциденту тривають пошуково-рятувальні роботи, адже під завалами ще можуть перебувати люди.

Рубан також уточнила, що серед загиблих немає дітей, усі жертви – дорослі.

Додамо, що раніше глава Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок нічного обстрілу міста Ржищів у Київській області рятувальники евакуювали понад 200 осіб. Наразі ще 5 людей розшукують. Їхня доля невідома.