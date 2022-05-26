Про це повідомив у Facebook голова Національної поліції України Ігор Клименко.

“Російська армія продовжує вбивати українських дітей та винищувати українські сім’ї”, — зазначив він у дописі.

Під час артилерійського обстрілу Харкова, який окупанти здійснили сьогодні, 26 травня, на вулиці знаходилася молода сім’я — дружина та чоловік із 5-місячним немовлям на руках.

Внаслідок обстрілу чоловік помер на місці, жінку ушпиталили у важкому стані, а малюка вибуховою хвилею відкинуло на дах під’їзду. Тіло дитини працівники Нацполіції знайшли пізніше.

Загалом кількість загиблих склала 8 обсіб, ще 17 — зазнали поранень.

“Вкотре українські сім’ї осиротіли через ненависних російських загарбників. Наш обов’язок — змусити ворога відповісти за свої злочини. І ми це зробимо. Неодмінно”, — наголосив Клименко.