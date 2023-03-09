Про це повідомив “Суспільному” керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

Мовник пише, що стало відомо ще про одного загиблого та одного пораненого внаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона. Ворожий снаряд влучив у будинок поряд з Корабельною площею.

Станом на час публікації новини загалом у місті через ранкові обстріли – четверо загиблих.

О 14:29 “Суспільне” з посиланням на власних кореспондентів зазначило, що у Херсоні вкотре пролунали вибухи.

Нагадаємо, що 9 березня, внаслідок масованого російського удару по території Україні у Херсоні на зупинці громадського транспорту загинули та постраждали люди. 