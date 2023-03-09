Про це повідомив “Суспільному” керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.
Мовник пише, що стало відомо ще про одного загиблого та одного пораненого внаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона. Ворожий снаряд влучив у будинок поряд з Корабельною площею.
Станом на час публікації новини загалом у місті через ранкові обстріли – четверо загиблих.
О 14:29 “Суспільне” з посиланням на власних кореспондентів зазначило, що у Херсоні вкотре пролунали вибухи.
Нагадаємо, що 9 березня, внаслідок масованого російського удару по території Україні у Херсоні на зупинці громадського транспорту загинули та постраждали люди.
- У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.
- Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.
- Внаслідок масованого російського удару на півдні України є влучання в об’єкти інфраструктури. Ворог обстріляв Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину та Криворіжжя.
- 9 березня 2023 року в Києві від російської масованої повітряної атаки постраждали 3 жителів Святошинського району.