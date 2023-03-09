Внаслідок російських обстрілів Херсона 9 березня 2023 року загинули чотири особи.

Про це повідомив “Суспільному” керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

Мовник пише, що стало відомо ще про одного загиблого та одного пораненого внаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона. Ворожий снаряд влучив у будинок поряд з Корабельною площею.

Станом на час публікації новини загалом у місті через ранкові обстріли – четверо загиблих.

О 14:29 “Суспільне” з посиланням на власних кореспондентів зазначило, що у Херсоні вкотре пролунали вибухи.

Нагадаємо, що 9 березня, внаслідок масованого російського удару по території Україні у Херсоні на зупинці громадського транспорту загинули та постраждали люди.