За даними очільника МВС України Ігоря Клименка, станом на 10:05 кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані зросла до 10 осіб.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, кількість загиблих вже становить 10 осіб.

“На жаль, кількість загиблих в Умані зросла. Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Всього 10 жертв російської агресії станом на 10:05”, – написав очільника МВС України.

За даними МВС, сьогодні, 28 квітня, о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев’ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під’їзд. За попередніми даними, у цьому під’їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.

Зараз проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 осіб, рятувальники проводять поквартирний обхід навколишніх будинків.

За попередньою інформацією МВС, у багатоповерхівку влучила ракета Х-101.