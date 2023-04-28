Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його інформацією, кількість загиблих вже становить 10 осіб.
“На жаль, кількість загиблих в Умані зросла. Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Всього 10 жертв російської агресії станом на 10:05”, – написав очільника МВС України.
За даними МВС, сьогодні, 28 квітня, о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев’ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під’їзд. За попередніми даними, у цьому під’їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
Зараз проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 осіб, рятувальники проводять поквартирний обхід навколишніх будинків.
За попередньою інформацією МВС, у багатоповерхівку влучила ракета Х-101.
- В Умані Черкаської області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.
- Сьогодні, 28 квітня, Росія здійснила масований обстріл мирного населення крилатими ракетами. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за час повітряної тривоги у повітряному просторі Києва було знищено 11 крилатих ракет, а також 2 безпілотники.
- Вночі 28 квітня російські окупанти вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог випустив 23 ракети, з яких 21 було знищено силами ППО.