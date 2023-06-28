Кількість загиблих унаслідок ракетного удару росіян по Краматорську на Донеччині продовжує зростати. Зокрема станом на 11:30 відомо про 10 загиблих.

Джерело: Нацполіція

За інформацією правоохоронців, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Краматорську зросла до 10. Серед загиблих троє дітей.

Кількість поранених становить 61, серед яких дитина 2022 року народження.

Рятувальна операція, що тривала всю ніч, продовжується.

На місці трагедії працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики, патрульні. Поліціянти приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим і їхнім рідним – надають першу медичну й психологічну допомогу.

За уточненими даними, російські війська вдарили по Краматорську ракетами “Іскандер”. Серед загиблих – 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Поранено восьмимісячного малюка, загрози його життю немає.

За зібраними поліцією матеріалами розпочато досудове розслідування, правова кваліфікація воєнного злочину РФ – порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).