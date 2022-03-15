Кількість загиблих внаслідок авіаудару російських загарбників по телевежі в селі Антопіль, що поблизу Рівного зросла. Станом на ранок 15 лютого підтверджених смертей вже 19.

Про це сповістив керівник ОВА Віталій Коваль в етері марафону “UA: разом”.

Як відомо, ракетний удар стався вранці 14 березня. Тоді дві ракети окупантів влучили у телевежу та адміністративне приміщення біля Рівного. Спочатку під час ліквідації наслідків рятувальники вилучили тіла 9 загиблих та врятували 9 постраждалих. Станом на сьогодні кількість травмованих не змінилася.

“Далі продовжуємо розблокування завалів. Це ще не остаточна цифра. Працюємо”, – зауважив Коваль.

Також він додав, що роботи мають бути завершені протягом кількох годин. Стосовно посад загиблих (цивільні, журналісти, військові тощо) Коваль не уточнив, але зазначив, що “випадкових” людей там не було.