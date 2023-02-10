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Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до понад 21 тисячі осіб

Відповідно до останніх даних, кількість загиблих внаслідок землетрусів, які сталися у Туреччині та Сирії, зросла до понад 21 тисячі осіб.

П’ятниця, 10 лютого 2023, 10:29
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Про це повідомляє The Guardian.

Відтак кількість загиблих у Туреччині зросла до 18 342, внаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 21 719 осіб, що є приголомшливою цифрою лише за п’ять днів.

Крім того, очікується, що кількість жертв зросте. За ніч кількість загиблих зросла на 668 осіб. Згідно з останніми даними з Сирії, там загинули 3 377 осіб.

Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Зазначимо, що Україна долучилася до допомоги Туреччині з ліквідацією наслідків землетрусів. Українські рятувальники, які нещодавно прибули до Туреччини продовжують пошуково-рятувальні роботи на визначеній ділянці в провінції Хатай.

Відтак станом на 10 лютого особовий склад ДСНС поділено на дві групи для виконання робіт позмінно по 6 годин. З початку ліквідації наслідків землетрусів українські рятувальники вже обстежили 61 будівлю, також розібрано 35 завалів для пошуку постраждалих.

Нагадаємо, що рятувальники зведеного загону ДСНС України розгорнули наметове містечко в районі Доанкой м. Антакья провінції Хатай.

Теги: гуманітарна допомога, завали, загиблі, землетрус в Туреччині, землетруси, підземні поштовхи, постраждалі, природна катастрофа, Сирія, стихійне лихо, Туреччина

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