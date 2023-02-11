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Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 24 000 осіб

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії вже становить понад 24 тисячі осіб.

Субота, 11 лютого 2023, 13:24
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Про це повідомляє CNN.

За інформацією турецької влади, кількість жертв потужного землетрусу, який сколихнув країну 6 лютого, зросла до 20 665 осіб.

У Сирії за останніми даними кількість жертв становить 3 513 осіб. Серед них 2 166 загиблих у районах, контрольованих повстанцями на північному заході країни та 1 347 загиблих у частині, контрольованій урядом.

Таким чином, загальна кількість жертв землетрусу у двох країнах становить щонайменше 24 178 осіб.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.

Теги: жертви, загиблі, землетрус в Туреччині, землетрус, Сирія, Туреччина

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