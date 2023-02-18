Відповідно до останніх даних, кількість жертв землетрусу, який 6 лютого сколихнув Туреччину та Сирію, становить вже понад 45 тисяч осіб.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, очікується, що кількість жертв внаслідок землетрусу зростатиме. За останніми даними, кількість загиблих у Туреччині становить 39 672 особи, водночас Сирія повідомила про понад 5 800 загиблих. Зауважимо, що кількість жертв у Сирії не змінюється вже кілька днів.

Крім того, у Туреччині близько 264 тисяч квартир зруйновано.

За даними Reuters, через дванадцять днів після землетрусу три особи, зокрема дитина, були врятовані живими з-під завалів будівлі в місті Антак’я на півдні Туреччини, вони провели там 296 годин після землетрусу.

У той час як багато міжнародних рятувальних команд залишили величезну зону землетрусу, місцеві команди в суботу продовжували пошуки в зруйнованих будівлях, сподіваючись знайти тих, хто вижив, попри всі труднощі.

Гуманітарні організації кажуть, що постраждалі потребуватимуть допомоги протягом наступних місяців, оскільки зруйновано багато важливих об’єктів інфраструктури.

За інформацією Reuters, у сусідній Сирії, вже зруйнованій більш ніж десятирічною громадянською війною, більшість жертв припадає на північний захід, територію, контрольовану повстанцями, які воюють з президентом Башаром Асадом – конфлікт, який ускладнив зусилля з надання допомоги людям, що постраждали внаслідок землетрусу.

Варто зазначити, що ні Туреччина, ні Сирія не повідомляють кількість людей, які вважаються зниклими безвісти після землетрусу.

Серед сімей, які все ще чекають на повернення родичів у Туреччині, зростає обурення тим, що вони вважають корумпованою практикою у будівництві та недосконалим міським розвитком, що призвело до руйнування тисяч будинків і підприємств.

Своєю чергою, уряд Туреччини пообіцяв провести розслідування щодо всіх, кого підозрюють у відповідальності за обвалення будівель, і видав наказ про затримання понад 100 підозрюваних, у тому числі забудовників.

Зокрема у четвер Організація Об’єднаних Націй закликала виділити понад 1 мільярд доларів на операцію з надання допомоги Туреччині, а також звернулася із закликом виділити 400 мільйонів доларів для сирійців.