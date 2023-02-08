Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, який стався 6 лютого у Туреччині та Сирії, зросла до понад 11 200 осіб.

Про це повідомляє The Guardian.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що кількість жертв землетрусу в понеділок досягла 8 754 осіб, у Сирії відомо про 2 470 смертей внаслідок землетрусу, відтак загальна кількість загиблих сягає до 11 224 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров’я припускає, що остаточне число може зрости до 20 тисяч осіб. У виданні зазначається, що землетрус такого ж масштабу в регіоні у 1999 році забрав життя щонайменше 17 000 осіб.

За інформацією видання Reuters, під час розмови з журналістами в провінції Кахраманмараш поблизу епіцентру землетрусу, на тлі постійних сирен швидкої допомоги Ердоган сказав, що були проблеми з дорогами та аеропортами, але зазначив, що з кожним днем ситуація покращуватиметься.

Крім того, президент Туреччини зазначив, що громадянам варто прислухатися лише до повідомлень влади та ігнорувати “провокаторів”, адже тисячі людей скаржаться на нестачу ресурсів та повільне реагування влади.

У виданні зауважили, що турецька поліція вже затримала кількох осіб через їхні дописи у соцмережах про землетрус.

Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси. Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра.

Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків. Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році

Варто зауважити, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні