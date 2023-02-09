Відповідно до останніх даних, кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, який стався 6 лютого у Туреччині та Сирії, зросла до понад 19 000 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, сьогодні підтверджена кількість загиблих у Туреччині зросла до 16 170 осіб. У Сирії, за даними уряду та служби порятунку на північному заході країни, що контролюється повстанцями, загинуло понад 3 000 осіб.

Холод, голод і відчай охопили сотні тисяч людей, які залишилися без даху над головою через наслідки землетрусів у Туреччині та Сирії, тоді як надії на те, що серед руїн міст буде знайдено ще більше осіб, зникли.

Кількість загиблих внаслідок землетрусу, який стався вранці 6 лютого, перевищує 19 000 осіб. За даними видання, ця кількість перевищує понад 17 тисяч осіб, які загинули в 1999 році, коли землетрус такої потужності стався на більш густонаселеному північному заході Туреччини.

Один із посадовців Туреччини сказав, що це стихійне лихо створило “дуже серйозні труднощі” для проведення виборів, запланованих на 14 травня, на яких президент Таїп Ердоган, як очікується, зіткнеться з найскладнішим викликом за два десятиліття свого перебування при владі. Оскільки гнів народу зростає через повільне надання допомоги та затримки з початком рятувальних робіт.

“Це обов’язково зіграє роль у голосуванні, якщо воно все ж таки відбудеться”, – зазначив турецький посадовець.

Тим часом перший конвой допомоги від ООН постраждалим сирійцям перетнув кордон з Туреччини через три дні після землетрусу.

У сирійській провінції Ідліб мати чотирьох дітей, яка втекла з Алеппо після землетрусу, сказала: “Тут усі діти, і нам потрібне опалення та постачання, минулої ночі ми не могли спати, тому що було дуже холодно. Це дуже погано”.

Відтак сотні тисяч людей в обох країнах залишилися без даху над головою посеред зими. Деякі облаштували тимчасові притулки на стоянках для автомобілів біля супермаркетів, у мечетях, узбіччях доріг або серед руїн. Всі ці люди потребують їжі, води та тепла.

На автозаправній станції поблизу турецького міста Кемальпаша люди перебирали картонні коробки з одягом, який їм пожертвували інші. У портовому місті Іскендерун журналісти Reuters бачили скупчення людей навколо багаття на узбіччях доріг і в зруйнованих гаражах та складах.

За інформацією уряду Туреччини, в зоні землетрусу, де проживає близько 13 мільйонів людей, у Туреччині зруйновано близько 6 500 будівель і незліченна кількість інших будівель зазнали пошкоджень.