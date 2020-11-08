Про це йдеться в повідомленні правозахисного центру “Весна”.

Повідомляється, що сьогодні тривають затримання учасників мирних акцій протесту по всій Білорусі. Перші точкові затримання в Мінську почалися о 12:00.

За станом на 17:00 (за мінським часом) відомо про 405 затриманих. Більшість затримань сталися в Мінську, поодинокі – у Полоцьку, Пінську, Вітебську, Гомелі, Жлобіні та Бобруйську.