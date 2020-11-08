На протести в Білорусі 8 листопада 2020 року затримали понад 400 осіб. Список затриманих постійно оновлюється.

Про це йдеться в повідомленні правозахисного центру “Весна”.

Повідомляється, що сьогодні тривають затримання учасників мирних акцій протесту по всій Білорусі. Перші точкові затримання в Мінську почалися о 12:00.

За станом на 17:00 (за мінським часом) відомо про 405 затриманих. Більшість затримань сталися в Мінську, поодинокі – у Полоцьку, Пінську, Вітебську, Гомелі, Жлобіні та Бобруйську.

#Минск. Очередное воскресенье протеста. Так выглядит стабильность по Лукашенко pic.twitter.com/9J4vyQHKLZ — Kavkaz Center (@newkc14) November 8, 2020

Минск. Фото за минуту до разгона людей в районе стелы.

И начали работать ребята! pic.twitter.com/wUNnI2KOYJ — Иван Флибустьеров (@Zw2ApU0HfQrNgqH) November 8, 2020