Про це йдеться в повідомленні правозахисного центру “Весна”.
Повідомляється, що сьогодні тривають затримання учасників мирних акцій протесту по всій Білорусі. Перші точкові затримання в Мінську почалися о 12:00.
За станом на 17:00 (за мінським часом) відомо про 405 затриманих. Більшість затримань сталися в Мінську, поодинокі – у Полоцьку, Пінську, Вітебську, Гомелі, Жлобіні та Бобруйську.
#Минск. Очередное воскресенье протеста. Так выглядит стабильность по Лукашенко pic.twitter.com/9J4vyQHKLZ
— Kavkaz Center (@newkc14) November 8, 2020
Минск. Фото за минуту до разгона людей в районе стелы.
И начали работать ребята! pic.twitter.com/wUNnI2KOYJ
— Иван Флибустьеров (@Zw2ApU0HfQrNgqH) November 8, 2020
- Сьогодні в столиці Білорусі, в Мінську, проходить “Марш народовладдя” проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка. Уже почалися затримання учасників протесту.