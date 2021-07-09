Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Поліція повідомила, що в літаку DHC-2 Turbo Beaver знаходилися вісім парашутистів і один пілот. Він розбився недалеко від злітно-посадкової смуги в аеропорту Еребру незабаром після зльоту і загорівся при ударі.

Всі дев’ять осіб на борту були знайдені мертвими.

“З великим сумом я отримав трагічну інформацію про авіакатастрофу в Еребру. Мої думки з жертвами, їхніми сім’ями та близькими в цей дуже важкий час”, – зазначив прем’єр-міністр Стефан Лофвен.

Зазначається, що внаслідок аналогічної аварії дев’ять людей загинули на півночі Швеції в 2019 році, коли літак з парашутистами розбився незабаром після зльоту. Розслідування катастрофи показало, що літак був неправильно завантажений.