Про це повідомляє індійська англомовна газета Hindustan Times.

Як повідомлялося раніше, близько 17:10 годин за київським часом літак авіакомпанії Air India Express сполученням Дубай, ОАЕ — Кожикоде, Індія розбився під час приземлення. Згідно із заявою авіакомпанії, на борту знаходилися 174 пасажири, 10 немовлят, 6 членів екіпажу (з них двоє — пілоти Air India Express).

За інформацією видання, 20 осіб, серед яких обидва пілоти літака, загинули в аварії, понад 140 осіб отримали поранення.

Після аварії, за даними The Times of India, у різних лікарнях Кожикоде та Малаппурама (ці міста знаходяться поблизу аеропорту) було прийнято 173 особи, з них 15 у важкому стані.

Також стало відомо, що цей рейс перевозив індійських громадян назад в країну в рамках місії Ванде-Бхарат. Ця місія спрямована на повернення додому громадян Індії, які перебували за кордоном та не мали змоги дістатися Індії через обмеження на комерційні авіарейси, введені через спалах коронавірусу.