Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його інформацією, кількість загиблих вже становить 4 особи. Він уточнив, що тіла трьох жертв дістали з-під завалів, а одна людина померла вже у лікарні.
Окрім цього, до 17 осіб зросла й кількість постраждалих. Вони отримують необхідну медичну допомогу.
Серед врятованих рятувальниками троє дітей.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
ДОВІДКА: у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині Також є влучання у Дніпрі – тут загинули жінка та трирічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка що у Київській області.
- Сьогодні, 28 квітня, Росія здійснила масований обстріл мирного населення крилатими ракетами. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за час повітряної тривоги у повітряному просторі Києва було знищено 11 крилатих ракет, а також 2 безпілотники.