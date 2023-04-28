За даними очільника МВС України Ігоря Клименка, станом на 8:30 зросла кількість загиблих та постраждалих унаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Умані.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, кількість загиблих вже становить 4 особи. Він уточнив, що тіла трьох жертв дістали з-під завалів, а одна людина померла вже у лікарні.

Окрім цього, до 17 осіб зросла й кількість постраждалих. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Серед врятованих рятувальниками троє дітей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

ДОВІДКА: у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині Також є влучання у Дніпрі – тут загинули жінка та трирічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка що у Київській області.