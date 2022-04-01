Про це йдеться у дописі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Повідомляється, що станом на 7 ранку 1 квітня кількість жертв ракетного удару РФ по Миколаївській ОВА зросла до 24 осіб.
З-під завалів рятувальники дістали тіла 23 загиблих, а одна людина померла у лікарні унаслідок важких травм.
Наразі співробітники ДСНС продовжують розбирати завали будівлі. Роботи тривають цілодобово.
- Нагадаємо, що російські війська 29 березня завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Більшість людей встигли евакуюватися, проте 11 осіб розшукують під завалами.