Рятувальники продовжують розбирати завали будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації, яка була зруйнована унаслідок ракетного удару російських окупантів, виявляючи тіла нових жертв.

Про це йдеться у дописі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Повідомляється, що станом на 7 ранку 1 квітня кількість жертв ракетного удару РФ по Миколаївській ОВА зросла до 24 осіб.

З-під завалів рятувальники дістали тіла 23 загиблих, а одна людина померла у лікарні унаслідок важких травм.

Наразі співробітники ДСНС продовжують розбирати завали будівлі. Роботи тривають цілодобово.