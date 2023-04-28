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Кількість жертв ракетного удару по Умані зросла до 14

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку в Умані вже зросла до 14 осіб.

П’ятниця, 28 квітня 2023, 12:46
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Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Про це повідомили у МВС України.

Як зазначили у міністерстві, з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла ще двох осіб.

Таким чином, загальна кількість загиблих зросла до 14.

Раніше у Черкаській ОВА повідомляли, що серед загиблих є двоє дітей віком 10 років.

За інформацією МВС України, одна з російських ракет влучила у житловий дев’ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під’їзд. За попередніми даними, у цьому під’їзді проживали 109 осіб, 27 із 46 квартир повністю знищені.

ДОВІДКА: у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині. Також є влучання у Дніпрі – тут загинули жінка та дворічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка, що у Київській області.

Теги: вбивство цивільних, злочини росіян, МВС України, обстріл України, ракетний обстріл, ракетний удар по Умані, Умань

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