Кількість жертв ракетного удару по Умані зросла до 14

Про це повідомили у МВС України.
Як зазначили у міністерстві, з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла ще двох осіб.
Таким чином, загальна кількість загиблих зросла до 14.
Раніше у Черкаській ОВА повідомляли, що серед загиблих є двоє дітей віком 10 років.
За інформацією МВС України, одна з російських ракет влучила у житловий дев’ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під’їзд. За попередніми даними, у цьому під’їзді проживали 109 осіб, 27 із 46 квартир повністю знищені.
ДОВІДКА: у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині. Також є влучання у Дніпрі – тут загинули жінка та дворічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка, що у Київській області.
- В Умані Черкаської області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.