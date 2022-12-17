Зросла кількість жертв ракетного удару росіян по житловому будинку у Кривому Розі. У лікарні помер один з постраждалих. Таким чином, загиблих вже п'ятеро.

Про це у коментарі Суспільному розповіли у медзакладі, куди привезли постраждалих.

Медик повідомив журналістам, що один з потерпілих був доправлений в операційну, та попри всі зусилля лікарів, помер.

Ще один постраждалий перебуває у відділенні політравми, його стан середньої тяжкості.

Двох постраждалих жінок госпіталізували у відділення щелепно-лицевої хірургії.

“Усі прооперовані. Одну з жінок готуємося транспортувати до лікарні Дніпра”, — розповів лікар.

ДОВІДКА: 16 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Одна з ракет поцілила у житловий будинок в Кривому Розі.

Від удару завалився один з під’їздів будинку, під завалами опинились люди.

16 грудня з-під завалів дістали тіла трьох осіб – літньої жінки та подружжя. Вночі 17 грудня рятувальники виявили під завалами тіло півторарічного хлопчика – сина загиблого подружжя.

Постраждалий, який помер у лікарні, став п’ятою жертвою ракетного удару.

Щодо кількості постраждалих, то їх було 13 (з урахуванням померлого у лікарні), зокрема 4 дітей.